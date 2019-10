CESTI : la Directrice générale porte plainte contre le Saes pour injures

Le climat social est délétère au Centre d’études des sciences et techniques (Cesti) de l’Univer­sité Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).



Depuis des mois, un bras de fer oppose le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes/Cesti) et la Directrice de l’Institution, Mme Cousson Traoré Sall. L’affaire des attestations délivrées à des étudiants béninois est la goutte d’eau de trop.



A cause de cette affaire, Mme Cousson Traoré Sall a porté plainte contre le Secrétaire général du Saes/Cesti), Moumina Camara pour diffamation et injures publiques. «Je compte aller jusqu’au bout pour que les choses soient éclairées à mon niveau et à celui de l’opinion publique afin de savoir qui a dit et fait quoi, mais également que nous puissions assumer nos actes, nos écrits et nos propos», promet la dame, interrogée par « Le Quotidien », tout en ajoutant avoir déposé un dossier sur la table du Recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Daka,r pour apporter des éléments de réponse et des pièces justificatives par rapport à la délivrance de ces 52 attestations.

