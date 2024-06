CFEE et Entrée en 6e: 15 012 candidats en lice à Tambacounda

L’académie de Tambacounda (est) enregistre cette année, quinze mille douze candidats à l’examen du Certificat de fin d’étude élémentaire (CFEE) et au concours d’Entrée en sixième, répartis dans cent-huit centres, a appris l’APS, mardi, de l’Inspecteur d’académie (IA).



‘ ’Au niveau académique, nous avons 8 751 filles, 6 561 garçons, ce qui fait un effectif total de 15 012 candidats au CFEE dans la région ”, a renseigné M. Diack, soulignant qu’il y a plus de filles que de garçons.



La région compte 108 centres d’examen, dont 29 centre à Bakel, 19 à Goudiry, 16 à Koumpentoum et 44 Tambacounda, a ajouté l’inspecteur d’Académie, au terme de la traditionnelle des centres d’examen de la commune de Tambacounda.



‘’ Dans l’ensemble, l’examen se déroule correctement dans toute l’académie de Tambacounda, aucun incident n’a été signalé ’’, s’est réjoui Babacar Diack.



‘’ Au niveau des départements, nous avons pour l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Bakel 3 445 candidats dont 1 980 filles et 1 475 garçons, pour l’IEF de Goudiry 2 266 candidats dont 1 247 filles et 1 019 garçons, pour l’IEF de Koumpentoum 2 170 candidats dont 1 195 filles, 975 garçons et enfin pour l’IEF de Tambacounda, il est dénombré 7 151 candidats dont 4 029 filles et 3 102 garçons ’’, a détaillé M. Diack.



Selon l’IA, la remarque est partout la même dans la région. ” Il y a plus de filles que de garçons dans pratiquement toutes les écoles de la région ”, a t-il dit.



A l’en croire, cette prédominance des filles à l’école est la résultante des politiques menées au niveau national, mais également au niveau local, avec les campagnes de sensibilisation auprès des parents qui ont fini par porter leurs fruits.













Aps