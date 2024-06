CFEE et Entrée en 6e : près de 70 000 candidats sans pièce d’état-civil autorisés à concourir

La direction des Examens et Concours a autorisé les soixante-neuf mille sept cent trente candidats sans pièce d’état civil à passer les évaluations du CFEE et de l’entrée en sixième cette année, a appris l’APS du responsable de cet organe du ministère de l’Éducation nationale.



‘’Le nombre de candidats sans pièce d’état civil, autorisé à passer les examens du CFEE et de l’entrée en 6e, s’élève cette année à 69 730 contre 30 326 pour la session 2023, soit un écart positif de 39 404’’, a notamment déclaré M. Papa Baba Diassé.



Il s’exprimait lors d’un point de presse en prélude de ces évaluations prévus mardi et mercredi sur toute l’étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau.



Cette mesure permettant aux candidats non détenteurs de pièce d’état civil découle des recommandations prises par le Premier ministre, lors du Conseil interministériel du 18 mai dernier, consacré aux examens et concours de l’année scolaire 2023-2024.



Ousmane Sonko avait en effet demandé au ministre de l’Éducation nationale, en relation avec ses collègues de l’Intérieur et des Collectivités locales, de mettre en place un ‘’dispositif de recueil d’identité des élèves inscrits à l’examen du CFEE et ne disposant pas de pièce d’état civil, aux fins de constituer une base de données à exploiter en vue de corriger cette situation’’.



S’agissant du nombre total de candidats inscrits aux examens du CFEE et de l’entrée en 6e, le directeur des Examens et Concours a fait savoir qu’il s’élève à 301 820 contre 300 268 en 2023, soit un écart positif de 1 552.



‘’La dématérialisation de tout le processus de l’organisation des examens constitue l’innovation majeure à laquelle nous avons procédé, en rapport avec notre ministère de tutelle et avec l’équipe technique de la direction des Examens et Concours’’, a-t-il ajouté.



