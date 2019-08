CFPT : bras de fer autour de 2 mois de salaire Des enseignants du Centre de formation professionnel et technique (Cfpt) sont à couteaux tirés avec leur direction. Ils accusent le directeur de l’établissement de leur devoir 2 mois de salaire.

Toutefois, le Directeur de l’établissement qui a réagi sur la RFM, a déclaré qu’ « ’il ne s’agit pas de salaire, mais d’heures supplémentaires ».

« Les 23 heures légales ont été payées. Maintenant, si on fait des heures supplémentaires en plus des 23 heures, on doit fournir un rapport et donner le détail de ces heures pour être payé. C’est ce qu’ils refusent de faire. Et je dois dire qu’ils sont un groupe de 6 personnes sur 46 à refuser de produire ces rapports », a poursuivi le directeur du Cfpt, Babacar Seck.



