CHAN 2018 au Maroc : Le programme des matches

La cinquième édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2018) de football, une compétition réservée aux joueurs africains évoluant sur le continent, démarre samedi avec en match d'ouverture Maroc-Mauritanie a 19h30 TU.

Le championnat se tient au Maroc du 13 janvier au 4 février.

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) fera son entrée en Afrique lors de cette édition du CHAN.

En voici le programme :

Groupe A (Complexe Mohammed V à Casablanca)

13 janvier 2018 (match d'ouverture):

Maroc - Mauritanie 4-0

14 janvier 2018:

14h30: Guinée - Soudan

Groupe B (Grand stade de Marrakech)

14 janvier 2018:

16h30: Côte d'Ivoire - Namibie

19h30: Zambie - Ouganda

Groupe C (Grand Stade de Tanger)

15 janvier 2018:

16h30: Libye - Guinée équatoriale

19h30: Nigeria - Rwanda.

Groupe D (Grand stade d'Agadir)

16 janvier 2018:

16h30: Angola - Burkina Faso

19h30: Cameroun - Congo

Groupe A (Complexe Mohammed V à Casablanca)

17 Janvier 2018:

16h30: Maroc - Guinée

19h30: Soudan - Mauritanie

Groupe B (Grand stade de Marrakech)

18 janvier 2018:

16h30: Côte d'Ivoire - Zambie

19h30: Ouganda - Namibie

Groupe C (Grand Stade de Tanger)

19 janvier 2018:

16h30: Libye - Nigeria

19h30: Rwanda - Guinée équatoriale

Groupe D (Grand stade d'Agadir)

20 janvier 2018:

16h30: Angola - Cameroun

19h30: Congo - Burkina Faso

Groupe A

21 janvier 2018:

19h00: Soudan - Maroc (Stade Mohammed V- Casablanca)

Mauritanie - Guinée (Grand stade Marrakech)

Groupe B

22 janvier 2018:

19h00: Namibie - Zambie (Complexe Mohammed V à Casablanca)

Ouganda - Côte d'Ivoire (Grand stade Marrakech).

Groupe C

23 janvier 2018:

19h00: Guinée équatoriale - Nigeria (Grand stade d'Agadir)

Rwanda - Libye (Grand stade de Tanger)

Groupe D

24 janvier 2018:

19h00: Congo - Angola (Grand stade d'Agadir)

Burkina Faso - Cameroun (Grand stade de Tanger)

Quarts de finale:

27 janvier 2018:

16h30: 1e du groupe A - 2e du groupe B (Complexe Mohammed V à Casablanca)

19h30: 1e du groupe B - 2e du groupe A (Grand Stade de Marrakech)

28 janvier 2018:

16h30: 1er du groupe C - 2e du groupe D (Grand stade de Tanger)

19h30: 1er du groupe D - 2e du groupe C (Grand stade d'Agadir)

Demi-finales:

31 janvier 2018:

16h30: 1e demi-finale (Complexe Mohammed V à Casablanca)

19h30: 2e demi-finale (Grand stade de Marrakech)

Match de classement:

3 février 2018:

19h00: (Grand stade de Marrakech)

Finale:

4 février 2018:

19h00: (Complexe Mohammed V à Casablanca)



