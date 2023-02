CHAN 2023 / Les "Lions" arrachent une qualification historique : Le Sénégal en finale contre l'Algérie

Papa Diallo a inscrit le but victorieux à la 5e minute de jeu. Le sociétaire de Génération Foot a été à la conclusion d'une belle séquence, en réussissant un joli coup de casque.



Très remuant sur l'aile droite du terrain, Malick Mbaye a réalisé une belle passe décisive, en déposant le ballon sur la tête de Diallo.



Les "Lions" ont ainsi très tôt donné le ton et pris l'ascendant sur le match durant toute la première période. Les hommes de Pape Thiaw ont entamé la deuxième période avec la même intensité.



Les Lions locaux, notamment Moussa Ndiaye et Cheikh Ibra Diouf, ont manqué plusieurs fois la balle du break.



Dans le dernier quart d'heure, l'équipe malgache a repris du poil de la bête et s'est montrée très dangereuse. Les ‘’Barea'' ont failli égaliser à plusieurs reprises, mais la défense sénégalaise était présente pour veiller au grain, malgré quelques signes de fatigue, du fait de la grosse débauche d'énergie.



En fin de match, les joueurs malgaches ont tout tenté pour revenir au score, mais les "Lions", très solides en défense, ont fait preuve de détermination pour composter le ticket de la finale contre l'Algérie.



L’équipe nationale locale sénégalaise a retrouvé la phase finale de cette compétition après 11 ans d’absence. Lors de la première édition en 2009, le Sénégal avait pris la quatrième place.



Les "Lions" n’ont pas fait mieux en 2011 pour leur deuxième participation au tournoi. Ils avaient été éliminés dès le premier tour sur une défaite contre la Tunisie (0-2), qui avait remporté le CHAN.











APS