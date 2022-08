CHAN 2023: Les Lions prennent une chiche option devant la Guinée (1-0, images) Les poulains du coach Pape Thiaw devancent au score l’équipe nationale locale de la Guinée et prennent une sérieuse option en attendant le match retour qui sera organisé au Mali. Rappeler que le Sénégal a reçu la Guinée pour le compte du match aller du dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) Algérie 2023

Maleye Diagne, buteur, a donné l’avantage aux siens, à la 60e minute de jeu. Très sollicité par l’attaque du Sily A’, Aliou Badara Faty, sacré champion d’Afrique en février dernier au Cameroun avec Sadio Mané et sa bande, répond présent.



Pape Bouna Thiaw, ancien international et coach sénégalais, a gagné son pari, celui de gagner à domicile avant le déplacement périlleux chez l’adversaire qui a éliminé les Lions locaux à trois reprises de la compétition. Il s’agit de se faciliter la tâche en vue de la manche retour.

La Guinée était en blanc et le Sénégal en vert. Le coup d’envoi a été donné à 19 heures au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 0-0, à la mi-temps. En difficulté lors de la première période, le Sénégal est allé à l’abordage dès la reprise. Une stratégie payante.



Les supporters guinéens présents on tenté de donner la réplique à Allez Casa et le 12e Gaindé. Mais, le but sénégalais a refroidi leur ardeur.













