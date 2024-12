CHAN 2025 : Les Lions locaux dominent le Liberia et valident leur qualification APS – L’équipe nationale locale de football du Sénégal a battu (3-0) celle du Liberia, samedi, au stade Abdoulaye Wade, validant ainsi sa qualification pour le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2025.

Les Lions locaux ont cueilli à froid les Libériens, en ouvrant le score dès la 4ième mn par Oumar Ba.

Dos au mur après le nul (1-1) au match aller à Monrovia, les visiteurs ont réagi en prenant l’ascendant sur le jeu. Très bien organisés, les Lions locaux parviennent à contenir les assauts des Libériens et à prendre l’avantage dans le jeu.



A la 37ième mn, sur un coup franc VENU de la gauche vers la droite, ils trompent la vigilance de la défense libérienne. Baye Assane Ciss, sur une deuxième tête, marque le deuxième but du Sénégal.



Les protégés de l’entraineur Souleymane Diallo partent à la mi-temps, avec l’avantage au score.

Au retour des vestiaires, malgré les changements apportés par les deux entraineurs, le score n’évolue pas.



Dans le temps additionnel, sur un corner, Seydina Madione Mbaye marque le troisième but pour le Sénégal. Il était l’auteur du but des Lions locaux au match aller.



Avec cette victoire, l’équipe nationale valide son ticket pour le CHAN 2025 prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Tenants du titre, les Lions auront la lourde tâche de viser un deuxième sacre à cette compétition réservée aux joueurs évoluant à domicile.



