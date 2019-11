CITE RENAISSANCE DE OUAKAM : Mbackiyou Faye condamné pour non respect de ses engagements Mbakiyou Faye est perdant, finalement. En effet, le célèbre promoteur immobilier a été condamné par le Tribunal de grande instance de Dakar, ce lundi 18 novembre 2019, dans le différend qui l’oppose au Collectif des propriétaires et résidents de la Cité Renaissance des Mamelles, commune de Ouakam.



Cette condamnation est assortie d’une astreinte de 200.000 francs d’amende par jour s’il ne s’exécute pas.



Il est reproché à l’homme d’affaires de n’avoir pas respecté les engagements pris lorsqu’il vendait les terrains de la Cité Renaissance aux occupants.



L’assainissement et l’évacuation des eaux, l’électrification, l’adduction d’eau n’ont pas été réalisés comme convenu dans le contrat d’achat. Le bitumage de la voirie laisse à désirer.



Le Collectif des propriétaires et résidents de la Cité Renaissance des Mamelles dirigé par son président Ibra Diakhaté, avait alors saisi la justice pour amener le promoteur immobilier à respecter ses engagements.



