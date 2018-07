CM 2018 : Aliou Cissé et Augustin Senghor au séminaire d'évaluation de la CAF à Rabat, ce week-end

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Juillet 2018 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor et le sélectionneur national, Aliou Cissé prennent part, ce week-end (samedi et dimanche), à une conférence d’évaluation de la participation à la coupe du monde 2018, a appris l’APS.



Augustin Senghor qui est arrivé au Maroc ce vendredi matin, sera rejoint par le sélectionneur national, Aliou Cissé.



Sur place, il y aura les quatre autres présidents de Fédérations nationales et les sélectionneurs de ces pays qui ont représenté l’Afrique à Russie 2018.



Aucune sélection africaine n’a réussi à passer au second tour, une première depuis 1982 quand le continent africain n’avait droit qu’à deux représentants.



Au retour de la Coupe du monde, les équipes nationales de l’Egypte et de la Tunisie se retrouvent sans sélectionneurs nationaux.



L’Argentin Hector Cuper qui dirigeait les Pharaons d’Egypte n’a pas été reconduit tandis que le Tunisien Nabil Maaloul a décidé de mettre fin à son contrat et de rejoindre le Qatar.



En plus des présidents de Fédération et des sélectionneurs nationaux, ce séminaire qui aura lieu samedi et dimanche, aura lieu en présence des experts du football africain, avait annoncé la Fédération royale marocaine de football dans son communiqué.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook