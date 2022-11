CM 2022: Deux fois vainqueur de l'Equateur, pourquoi le Sénégal peut le faire... Pour leur première participation à la Coupe du monde en 2002, les Lions avaient été tenus en échec par l'Uruguay de Diego Forlan, 3-3. La bande à El Hadj Diouf avait dominé la rencontre en menant 3-0, avant de se faire reprendre par les Uruguayens. Kalidou Fadiga (20-ème mn) et Pape Bouba Diop (26-ème mn et 38-ème mn) étaient les auteurs des buts des sénégalais.

Les buts de la “Celeste” avaient été marqués par Richard Morales (46-ème mn), Diego Forlan (69-ème mn) et Alvaro Recoba (88-ème mn). Malgré ce match nul, les Lions s’étaient qualifiés pour les huitièmes de finale et ont même atteint les quarts.



Seize ans après, le Sénégal retrouvait la Coupe du monde en 2018 avec comme adversaires de la poule la Colombie, autre pays de l’Amérique du Sud, la Pologne et le Japon. Face à la Colombie, un nul suffisait aux Lions pour franchir la phase de poules et imiter leurs glorieux aînés de la génération 2002.



Le Sénégal a longtemps rivalisé avant de se faire piéger sur un corner à un quart d’heure de la fin du match. Une erreur de concentration qui coûte très cher, car avec leur expérience, les Colombiens avaient haché le rythme du match en jouant la montre, tout en bloquant parfaitement les dernières offensives africaines. Les “Cafeteros” remportaient le gain du match, 1-0.



Le plus triste c'est que le Sénégal et le Japon ayant terminé cette phase de poules à égalité parfaite au nombre de points et à la différence de buts, les coéquipiers de Sadio Mané avaient été éliminés au nombre de cartons jaunes accumulés depuis le début du tournoi.



Le Sénégal s'est en revanche relativement bien comporté fac aux équipes sud-américaines à l'occasion de rencontres amicales. Les Lions ont ainsi dominé l’Equateur, son prochain adversaire, à deux reprises, en mai 2002 (1-0) et en décembre 2015 (2-1).



En 2019, les protégés de l’entraineur Aliou Cissé avaient contraint le Brésil au (1-1). De même, en septembre dernier, pour les besoins de la préparation du Mondial qatari, les Lions avaient dominé (2-0) la Bolivie grâce à Boulaye Dia et Sadio Mané.



S'y ajoute qu'en 2012, l’équipe olympique du Sénégal, alors conduite par Aliou Cissé, avait réussi un magnifique 2-2 contre la Colombie. Les Lions vont jouer ce mardi un match décisif contre l’Equateur, puisque seule une victoire sur cette équipe leur permettra de se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial 2022 qui se poursuit au Qatar.



L’Equateur et les Pays-Bas dominent le classement de la poule A. Le Sénégal est troisième, tandis que le Qatar, le pays hôte de la Coupe du monde, est déjà éliminé après ses deux défaites.

