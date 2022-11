CM 2022 / Programme de la journée: Chocs Argentine vs Mexique, France vs Danemark et Tunisie-Australie, pour une 2e victoire africaine ? Les Groupes C et D vont descendre sur le terrain pour le compte de la 2e journée de la Coupe du monde qui se déroule au Qatar (premier pays organisateur à être éliminé en seulement 2 rencontres).

Chaud derby entre l'Argentine et le Mexique (Groupe C)



L'Argentine de Messi battue à la surprise générale (mais pas sur le contenu du match) par l'Arabie Saoudite de Hervé Renard, par deux buts à un, va devoir se retrousser les manches devant le Mexique qui sort d'un match nul devant la Pologne. C'est un derby de l'Amérique et ce se ne sera pas un morceau de tarte pour les Argentins qui doivent le faire, au risque de voir l'espoir d'une qualification en huitième s'éloigner.



Pologne vs Arabie Saoudite (Groupe C): Confirmer pour une qualification historique en 8es



L'Arabie Saoudite qui a créé la sensation en battant l'Argentine de Messi, en cas de récidive devant la Pologne, est sûre de se qualifier en 8es de finale. Ce qui serait historique pour ce pays qui a toujours été éliminé en phase de poules.



La Pologne qui a peiné en ouverture devant le Mexique, aura du pain sur la planche, d'autant que l'atout majeur des Saoudiens est leur...coach qui, sur le plan tactique, ne nourrit aucun complexe.



Groupe D: Tunisie vs Australie: Pour une 2e victoire de l'Afrique ?



La Tunisie qui a tenu la dragée haute au Danemark lors de la première rencontre, peut logiquement se défaire de l'Australie, qui a bu la tasse devant la France lors de son premier match (4 à 1). Une victoire mettrait les Aigles de Carthage dans une position confortable au moment de rencontrer la France pour le dernier match de la poule, qui pourrait être décisif pour l'une ou l'autre des équipes.



France vs Danemark: Le favori face à sa bête noire:



La France rencontre une équipe qui commence à devenir sa bête noire. Lors de leurs quatre (4) derniers matchs, les français ont récolté deux matchs nuls et deux défaites, les dernières en date lors de la Coupe des Nations. Avec leur large succès sur l'Australie, la France amenée par Mbappé et Giroud, peut briser la malédiction Viking et se qualifier dans la foulée. Ballotté par la Tunisie, le Danemark aussi va devoir proposer autre chose pour se remettre en selle et confirmer cette tendance contre les Coqs.



Programme de la 2e Journée



Groupe C

13h00: Pologne vs Arabie Saoudite

19h00: Argentine vs Mexique

Groupe D

10h00: Tunisie vs Australie

16h00: France vs Danemark



