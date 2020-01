CM : Mbagnick Ndiaye devient le président du Conseil d’administration de Sodefitex

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République semble être dans une logique de repositionner certains de ses anciens ministres. En plus de Mme Khoudia Mbaye, l’ancien Ministre, Mbagnick Ndiaye est nommé Président du Conseil d'Administration de la Société de Développement et des Fibres Textiles (SODEFITEX). Ladite décision est prise en Conseil des Ministres de ce mercredi 8 janvier 2020.

