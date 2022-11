CM2022: L'Argentine reste en vie grâce à l'inévitable Leo Messi L'Argentine, pourtant bien mal engagée face à une solide équipe mexicaine, s'en est remise au pied gauche de Messi pour débloquer la situation et continuer de rêver.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Ce match entre l'Argentine et le Mexique, deux frères ennemis, sentait la poudre dès le coup d'envoi. La première mi-temps a été plus garnie en fautes et combats en tous genres, qu'en réelles occasions de but.



D'ailleurs, la plus grosse occasion de la première période est à mettre au compte des Mexicains. Emiliano Martinez a dû s'employer magnifiquement pour arrêter un coup franc direct de Vega qui aurait pu terminer au fond des filets (10e).



Après cela, les Argentins n'ont pas montré un meilleur visage que ce qu'ils avaient montré lors de la défaite surprise face à l'Arabie Saoudite lors du premier match. Un manque de fonds de jeu que l'on pouvait également associer à un Leo Messi peu influent.



À l'heure de jeu, le sélectionneur de l'Albiceleste Lionel Scaloni a relancé la machine en injectant du sang frais avec les entrées de Julian Alvarez et Enzo Fernandez. Un choix payant, et qui n'a pas tardé à porter ses fruits.



C'est à ce moment précis que Leo Messi a décidé d'enfiler son costume de sauveur. Pratiquement seul à l'entrée de la surface, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine est venu décocher une frappe imparable, pour délivrer tout un peuple (1-0, 64e).



Un but qui permet à l'Argentine de se maintenir en vie avant le dernier match face à la Pologne. Et surtout, un but qui a complètement délivré les joueurs de Scaloni, qui paraissaient pourtant inoffensifs jusque-là.



Après l'ouverture du score du génie argentin, le Mexique ne s'est pas montré plus dangereux, concédant de plus en plus d'occasions, jusqu'au but de la délivrance d'Enzo Fernandez.



Suite à un corner joué à deux entre De Paul et Messi, le buteur sert Fernandez dans la surface qui élimine un défenseur mexicain avant de s'infiltrer dans la surface et envoyer une frappe qui a terminé sa course dans la lucarne gauche d'Ochoa (2-0, 88e).



La joie des Argentins en a dit long sur l'importance de cette victoire, qui les repositionnent à la deuxième place qualificative du groupe C. L'Albiceleste jouera sa qualification en huitièmes de finale mercredi face à la Pologne et terminerait potentiellement à la première place du groupe en cas de victoire, tandis que le Mexique aura besoin d'un miracle...

Source; Be soccer

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook