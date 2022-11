CM2022: Programme J3: Crucial Equateur vs Sénégal, matchs indécis dans le Groupe B

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Novembre 2022

Equateur vs Sénégal: Jamais deux sans trois!





Il n'y a pas de calculs! Les données sont simples. Jouer, gagner et se qualifier pour les huitièmes de finale. Si les poulains de Aliou Cissé ne sont pas capables de passer cet écueil, c'est qu'ils n'ont pas le niveau de jouer le carré d'as ou la finale. Se servir des deux victoires contre l'Equateur en 2002 et 2015 pour faire le travail. Et le finir! Surtout en ce jour d'anniversaire décès de Pape Bouba Diop (2 ans) et du maestro, Sadio Mané, blessé.



Pays Bas vs Qatar: Eviter davantage la "Qatartrophe"!



Le Qatar a réussi le record de précocité du pays organisateur à avoir été éliminé au bout de deux matchs seulement dans les phases de groupe et d'être battu au match d'ouverture. Cependant, pour sauver l'honneur, le Qatar se doit de battre le Pays bas et sortir la tête haute de son mondial. Une défaite pourrait compliquer la tâche aux Oranje si , dans le même temps, le Sénégal battait l'Equateur par un score chiche.



Programme J3



