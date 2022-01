CMS: Grève de trois jours renouvelable à partir de demain

Les agents du Crédit mutuel du Sénégal remettent ça. Pour exiger la publication du rapport de la Commission bancaire, les travailleurs du Crédit mutuel du Sénégal (CMS) vont aller en grève les 27, 28 et 29 janvier 2022. Une grève renouvelable.



Des organisations syndicales du CMS (SDECMS et SNTMECAC/Section CMS) exigent la satisfaction de leurs revendications légitimes, qui sont évidemment toutes exclusivement professionnelles. Ainsi, le réseau du CMS procédera à un arrêt total de toutes ses activités, renseigne "Rewmi".



Pour rappel, les travailleurs exigent également la destitution du Directeur général de cette institution financière, Amadou Jean-Jacques Diop et de toutes les personnes impliquées dans cette crise.