CNRA -Bassirou Diomaye Faye : Le temps d’antenne d’un candidat en prison, face à un imprévu

C’est ce qu’a rappelé, lundi, à Dakar, le président de l’organe de régulation, soulignant toutefois que « c’est un problème qui trouvera une solution », nous dit le journal.



« Les différentes cassettes seront reçues au CNRA pour diffusion mais si jamais Bassirou Diomaye Faye reste en détention et qu’il n’est pas filmé en prison, il sera difficile de diffuser son temps d’antenne », a fait observer Babacar Diagne.



Le président du CNRA s’exprimait en marge du tirage au sort devant déterminer le temps d’antenne et le passage des candidats à la Télévision nationale (RTS).



« Je pense que d’ici les prochains jours, (…) c’est un problème qui trouvera une solution », a dit Babacar Diagne. Il y a des questions qui sont du ressort du CNRA, et d’autres qui, « malheureusement, ne dépendent pas de nous », a-t-il souligné, précisant que la structure qu’il dirige n’est pas « un législateur » et n’a qu’une mission de régulation.



Le mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye, Amadou Bâ, s’est dit « très confiant », à l'issue de la rencontre avec le président du CNRA. De son point de vue, il appartient au CNRA, de par ses compétences, « d’essayer de voir le meilleur arrangement possible, pour assurer l’égalité des différents candidats ». Chaque candidat aura trois minutes de temps d'antenne.