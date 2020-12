COLLECTIVITÉS TERRITORIALES: Les fonds de dotation de la décentralisation et les fonds d’équipement ont connu une hausse pour l’année 2021

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 19:19 | | 0 commentaire(s)|

Le conseil national de développement des collectivités territoriales (CNDCT) s’est réuni , ce lundi 7 Décembre 2020, au Bulding Administratif,pour statuer sur la proposition de répartition en grandes masses des ressources dégagées par l’Etat, au titre du fonds de dotation de la décentralisation (FDD) et du Fonds d’équipement des collectivités territoriales( FECT). Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Guèye porte-parole du Gouvernement a présidé la rencontre. C’était en présence de Alioune Sall Président de l’AMS,le ministre Adama Diouf Président de l’UAEL, le Secrétaire général de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, Sidiya Ndiaye, le Président Alé Lo représentant de l’assemblée nationale, entre autres.



Le CNDCT qui doit se réunir avant la mise à disposition des fonds de dotation et des fonds d’équipement des collectivités territoriales, a été autorisé par le chef de l’Etat conformément aux textes en vigueur.



Pour l’année 2021, les fonds vers les collectivités territoriales ont augmenté s’est réjoui, Oumar Guèye. Le ministre des collectivités territoriales a fait savoir que,« les fonds de dotation passent de 24 milliards 950 million francs cfa en 2020 à 26 milliards 700 millions francs cfa en 2021. En 2020, les fonds d’équipement des collectivités territoriales étaient 29 milliards 658 millions francs cfa et en 2021, ces fonds seront 32 milliards 908 millions francs cfa ». Ce qui veut dire que les fonds qui quittent l’Etat central vers les collectivités territoriales ont augmenté de manière considérable.



« Cette réunion est très importante. Le Président de la République Macky Sall nous a instruit au niveau du gouvernement de faire en sorte qu’avant la fin du mois de mars que ces fonds soient transférés dans les comptes des collectivités territoriales », a dit le ministre au terme de la réunion.



Apres la promulgation de la loi de finance 2021 , les arrêtés ministériels seront pris. Et ce faisant, les notifications seront envoyés aux collectivités territoriales. Le ministre oumar Gueye rassure que, « d’ici le 20 Décembre au plu tard, les collectivités territoriales vont recevoir les notifications pour les dotations de l’année 2021.



En marge de la réunion, le ministre Oumar Gueye a annoncé qu’en dehors du PACASEN urbain qui est de 130 milliards sur 5 ans pour 123 collectivités territoriales, il y’aura le PACASEN rural qui sera bientôt disponible. Les collectivités territoriales qui ne sont pas retenues dans le premier Pacasen vont recevoir une enveloppe de 352 milliards francs CFA.



« Il y’a également la Cel. Les fonds miniers sont déjà disponible et nous allons continuer tout ce travail pour renforcer les collectivités territoriales », selon Oumar Gueye.



Il a terminé par féliciter, au nom du Président de la République Macky Sall, les membres du conseil national de développement des collectivités territoriales qui se sont réunis dans une bonne ambiance et en toute responsabilité à repartir les grandes messes des ressources dégagées par l’Etat.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos