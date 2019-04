COMMUNIQUE DU SEN DE L’ALLIANCE POUR LA REPUBLIQUE Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République s’est réuni ce Lundi 15 Avril 2019 sous la Présidence du Président Macky Sall . L’Ordre du jour de la rencontre portait sur 03 points : Informations, Vie du Parti et Questions Diverses.



Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 02:17 | | 0 commentaire(s)|

Abordant le 1er point de la séance, le Président Macky Sall a tenu à féliciter vivement, tous les Responsables et Militants du Parti, de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar, toutes les Plateformes politiques et citoyennes et l’ensemble de nos compatriotes qui se sont mobilisés pour assurer sa victoire nette et sans bavure, lors du scrutin du 24 Février 2019.

Ce succès éclatant qui ne souffre d’aucune contestation, traduit le caractère transparent d’un scrutin, salué du reste, par tous les Observateurs nationaux et Internationaux et toutes les Organisations de la Société Civile impliquées dans le processus électoral.



Par ailleurs, le SEN, après avoir félicité le Président Macky Sall pour sa brillante réélection, se réjouit fortement de l’initiative prise par le Président du Parti d’engager un DIALOGUE NATIONAL qui mobilisera toutes les Forces Vives de la Nation dans un élan inclusif en vue d’une consolidation de l’Etat de Droit et de la stabilité politique de notre pays. C’est pour cette raison que le SEN de l’APR exhorte toutes les composantes de notre société, à répondre favorablement à cet Appel patriotique exclusivement destiné à garantir une meilleure respiration de notre beau système démocratique.



En outre, le SEN invite , tous les Responsables, tous les Militants du Parti, le Groupe Parlementaire de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar et tous nos compatriotes soucieux du devenir de notre Nation, à s’approprier et à soutenir les grandes Réformes engagées par le Président Macky Sall, notamment celle portant sur la suppression du poste de Premier Ministre pour répondre avec célérité, aux demandes des populations.



Au chapitre de la Vie du Parti, le Président Macky SALL engage les Responsables du SEN, en rapport avec tous les Responsables locaux et de la Diaspora, à une réflexion approfondie sur l’animation du Parti, son organisation pour une éventuelle structuration . Aussi, le Parti devra t il mener une profonde réflexion de concert avec tous nos Alliés de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle pour prendre en charge l’importante question relative aux prochaines Locales.







Porte Parole National Adjoint





Abdou MBOW



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos