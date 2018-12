CONQUÊTE DE DAKAR A LA PRÉSIDENTIELLE : Cheikh Ba promet de mettre la Médina dans le Macky

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 00:36

La Cellule de Benno Bokk Yakaar (CATB) pilotée par le Directeur Général des Impôts et Domaines fait de la conquête de Dakar une super-priorité. A cet effet, Cheikh Ameth Tidiane Ba et ses camarades ont élaboré un plan de stratégie pour faire basculer la Médina dans l’escarcelle de Bby.Les membres de la Cellule d’appui pour le triomphe de Benno (CATB) se sont retrouvés en conclave à Saly du 15 au 16 décembre pour élaborer une stratégie de massification de leur mouvement au profit de leur candidat, Macky Sall. Pour Cheikh Ameth Tidiane Ba et ses partisans, la victoire du Président Macky Sall à la Médina lors de la prochaine élection présidentielle est dans l’ordre du possible. En tout cas, la Cellule d’appui pour le triomphe de Benno (CATB) au niveau de la Médina travaille dans ce sens. Ses membres se sont retrouvés en séminaire à Saly en vue de peaufiner une stratégie dans ce sens. Elle cible particulièrement la nouvelle génération en se basant sur un discours de vérité. Selon Cheikh Ahmet Tidiane Ba, « il y a un discours politique qui ne correspond pas à la réalité. Dès lors, la CATB veut jouer ce rôle d’avant -gardiste. L’élection présidentielle de février 2019 est capitale ; c’est pourquoi, en parfaite collaboration avec les membres de l’APR, nous avons collecté à la Médina 40.000 signatures que nous avons remises à qui de droit », souligne le président de la cellule d’appui pour le Triomphe de Benno. Par ailleurs, le directeur des Impôts et domaines réfute l’accusation selon laquelle il a travaillé à la politisation de la haute administration. Cheikh Ahmet Tidiane Ba, certains de ses prédécesseurs étaient des hommes politiques. « Dans le passé, il y a eu Lamine Diack, El hadj Malick Sy Souris et tant d’autres qui faisaient de la politique. Donc ce n’est pas la première fois qu’un directeur des Impôts et domaines fait de la politique » se dédouane-t-il.

