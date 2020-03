CONTRIBUTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID 19: 100 MILLIONS REMIS AU MINISTÈRE DES FINANCES Le maire de Guéoul renforce les fonds de Force-covid 19 mis en place par le Président Macky Sall. L'homme d'affaires Khalifa Dia a remis ce mardi 31 mars 2020 au ministère des Finances et du Budget, un chèque de 100 million de FCFA. Le DC du ministre des finances et du budget a réceptionné cette grosse participation du maire de la commune de Gueoul. Un appui fort dans la lutte contre le coronavirus.

