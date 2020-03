CONTROLES INOPINÉS DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS : Trois chantiers arrêtés sur la Corniche ouest Après des avertissements et rappels à l’ordre du Président de la République notamment, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique intensifie les contrôles sur les chantiers. Objectifs : le respect des normes de construction et la gestion des gravats de chantier.



L’Inspection générale des bâtiments (Igb) a procédé ce vendredi à une série de contrôles inopinés sur des chantiers situés sur la corniche ouest à Dakar. Sur plusieurs bâtiments en construction, les inspecteurs ont vérifié la présence de panneau de chantier, ainsi que la disponibilité de certains documents sur site, comme le plan béton armé, le contrat du bureau de contrôle technique ou encore l’assurance tous risques. Le Code de la construction oblige les entrepreneurs à concevoir un panneau de chantier présentant les références de l’autorisation de construire et les entreprises en charge de la construction. Ils doivent également laisser sur le chantier en permanence tous les documents relatifs au projet, afin que les inspecteurs puissent faire les vérifications en cas de contrôle.



C’est ainsi que trois chantiers ont fait l’objet hier d’un arrêt des travaux pour divers manquement comme l’absence de panneau et des documents du chantier, ou encore l’occupation d’une partie de la voie publique par des gravats selon les informations de Libération online. Les contrevenants sont convoqués la semaine prochaine à l’Igb pour présenter tous les documents requis, avant de pouvoir reprendre leur travaux.

Depuis le début de l’année, 58 bâtiments ont été contrôlés pour un objectif annuel de 600. En 2019, 1500 chantiers ont été visités dans tout le pays par les inspecteurs dont 96 plaintes instruites. Autant dire que les vérifications vont s’intensifier.

