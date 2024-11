COP 29 très attendue : A Dakar des femmes exigent une justice climatique pour l'Afrique et le Sénégal À quelques jours de la conférence annuelle de l'Organisation des Nations Unies sur le climat (COP 29) prévue du 11 Novembre au 22 Novembre 2024 à BAKU, des femmes ont manifesté, ce samedi à Dakar pour réclamer une justice climatique pour l'Afrique et le Sénégal en particulier.



À cette occasion, plus de vingt associations de femmes, représentant plus 1000 femmes du monde rural et de la banlieue de Dakar ont exposé leurs problèmes dus en grande partie aux effets du changement climatique. Une initiative de l’association vacances vertes.



Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2024 à 21:50



