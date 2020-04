CORONAVIRUS/TOUBA : Plus que 4 patients sous traitement Selon les informations de Libération online, ils ne sont plus que quatre patients infectés au coronavirus, sous traitement, à Touba. En effet, quatre malades ont été déclarés guéris ce week-end sur les huit qui étaient encore internés. Au début de l'apparition de la pandémie, Touba comptait 26 cas positifs. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis plusieurs jours.

