COS-PETRO-GAZ: l’Association «Publiez ce que vous payez» salue la décision de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 14:35 | | 0 commentaire(s)|

En Conseil des ministres ce jeudi, le chef de l’Etat a annoncé sa décision d’élargir le Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETRO-GAZ) aux représentants de la société civile et de l’opposition.



Selon le président de l'Association «Publiez ce que vous payez », Ibrahim Sory Diallo, cette décision vient à son heure. Ce dernier estime qu’elle va participer au renforcement de la transparence et à une meilleure gestion des revenus issus du secteur. « Quoi qu’on dise, il ne manquait que ce maillon-là dans cette structure assez stratégique qui doit orienter l’exploitation du pétrole et du gaz mais également, la gestion de leurs revenus. Nous pensons que c’est un pas important vers l’avant », se félicite-t-il.



« Nous avons adressé deux courriers au chef de l’Etat, lui demandant que le Cos Petrogaz soit ouvert à la société civile. S’il décide de prendre une telle décision en Conseil des ministres qui est un instant solennel, nous ne ferons que nous en réjouir et le féliciter. Car, si on rate ce virage, ça pourrait être fatal. Et, je pense que c’est ce que le chef de l’Etat a compris ».



« En cherchant à élargir le Cos Petrogaz, c’est pour notamment équilibrer et d’apporter une plus-value en termes de transparence et de la redistribution équitables des ressources entre toutes les couches de la population du Sénégal », note Ibrahima Sory Diallo sur Sud Fm.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos