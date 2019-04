COUD: Abdoulaye Sow prend les commandes

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Sow, administrateur civil, est nommé Directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), selon le communiqué du Conseil des ministres. Il remplace à ce poste, Cheikh Oumar Hann, nommé ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche. Abdoulaye Sow était jusque-là vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et président du Conseil d’Orientation du Programme national des Domaines agricoles communautaires (Prodac). Il est aussi responsable de l’Alliance pour la République à Kaffrine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos