COVID-19 : Gora khouma invite les transporteurs à se faire vacciner Le secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma, a invité, vendredi, les transporteurs et leurs familles à aller se faire vacciner, tout en continuant à respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires pour combattre l’épidémie de Covid-19.

«J’invite nos membres et nos familles à aller se faire vacciner, et à respecter les autres directives du ministère de la Santé notamment le port obligatoire du masque, l’utilisation du gel hydrologique pour désinfecter les mains et le respecter de la distanciation sociale», a-t-il dit lors du point quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal.



«Nous sommes dans l’obligation de jouer notre rôle dans la lutte contre la pandémie à coronavirus afin de mettre fin à ce fléau parce que la covid-19 a porté préjudice à tous les acteurs routiers», a expliqué le syndicaliste.



Il a ainsi souligné la nécessité de poursuivre la sensibilisation dans les gares routières de transport urbain et interurbain. «Nous devons aussi continuer à sensibiliser nos partenaires que sont les passagers pour le respect strict des recommandations des autorités sanitaires», a ajouté Gora Khouma.



Insistant sur le fait que le secteur du transport est fortement impacté par la pandémie, Khouma a invité tous les usagers de la route à davantage s’engager dans la lutte afin que la maladie soit éradiquée du pays et du monde.



«Au Sénégal, nous avons un intérêt particulier à être parmi les premiers soldats à combattre ce fléau parce que notre transport est à genoux», a-t-il estimé. «Sur les lieux de chargement et de déchargement pour les gros moteurs, c’est le même problème. Nous devons donc continuer la sensibilisation», a-t-il de nouveau indiqué.

