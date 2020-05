COVID-19 : « La mosquée Omarienne reste fermée jusqu’à nouvel ordre » (Le Khalife)

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid19, et au vu de l’évolution de la situation pas encore totalement maîtrisée sur le territoire nationale mais plus particulièrement dans la région de Dakar, le Serviteur de la Communauté Omarienne, Thierno Madani Mountaga Tall, informe les fidèles que la Mosquée Omarienne reste fermée au public. Cette mesure de prudence restera en vigueur jusqu’à nouvel avis de sa part.



Le Khalife Thierno Madani Tall

