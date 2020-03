COVID-19 : Le Sénégal enregistre 2 nouveaux cas

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 19:13 | | 1 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistré, ce dimanche, 15 mars 2020, 2 nouveaux cas testés positifs au Covid-19. L'annonce est du ministre de la Santé et de l'Action sociale, rapporte le correspondant sur place de Libération online. Le premier cas est un Sénégalais de 37 ans arrivé de Barcelone, par Air Sénégal, hier et repéré dès sa descente d'avion. Tous les passagers du vol sont en quarantaine. Le deuxième cas est un enfant de 15 ans "contact" du Sénégalais revenu d'Italie et testé positif à Touba.

