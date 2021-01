COVID-19 / Les réserves de l’OMS: « Trop tôt pour évaluer l’efficacité des vaccins face aux variants » Pendant que la course contre le vaccin se poursuit partout à travers le monde, l’énigme continue de demeurer sur leur efficacité contre les nouveaux variants de la Covid-19 : (variants brésilien, britannique et sud-africain), nous dit « EnQuête ».

Dans un article publié le 24 janvier, “Le Figaro’’ relève : “ Lors d'une conférence de presse, l'OMS s'est félicitée du retour des États-Unis au sein de l'organisation, un enjeu important ‘pour mettre fin à la pandémie’ de Covid-19.



Alors que le variant britannique se propage dans le monde entier, l'OMS souligne qu'elle ne dispose pas assez d'informations à ce jour pour évaluer l’efficacité des vaccins. ’’



Ainsi, précise le journal, “ l’OMS estime ‘qu’il est trop tôt’ pour évaluer l’efficacité des vaccins face aux variants de la Covid-19 ’’.



A l’échelle mondiale, ils sont nombreux, les scientifiques, à se préoccuper de l’émergence des variants de la Covid-19, car ils semblent capables de modifier des fonctions clés du virus.



