COVID-19 : le Sénégal frôle les 700 morts, la presse nationale apprécie diversement Encore des morts liés à la Covid-19 qui se comptent par centaines. Vox Pop annonce que 16 décès, 58 patients en réanimation et 654 nouveaux cas en 48 heures ont été enregistrés hier.



« Source A » se met au décompte macabre pour dire qu’avec les 16 morts enregistrés, ce week-end, le Sénégal est à 8 cercueils de la barre des 700 décès. Pendant ce temps, dans « Enquete » Macky Sall sonne l’alerte sur un «monde vacciné» et un «monde non vacciné ».



Et puis, selon « L’observateur », il y aurait des zones d’ombre de la présence du variant anglais au Sénégal. Le journal se fait une vérité : On n’en sait pas grand-chose sur le variant anglais. Ni de sa mutation ni de sa progression.



De l’avis de « Source A », 1, 58 milliards FCfa ont été décaissés pour la lutte contre la Covid-19 dans les établissements scolaires. Et dans les districts de Dakar, la vague quitte l’Ouest pour le Centre.



Dr Bacar Dia, ancien ministre se rappelle au bon souvenir des Sénégalais : «Vivre avec le virus est une erreur de communication», clame-t-il dans L’as. Alors que Tribune note que près de 500 cas communautaires dénombrés, environ 5000 patients sont sous traitement. Pour « Le Soleil », l’Union africaine veut un accès de tous aux vaccins.



