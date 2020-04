COVID-19: les mesures d’accompagnement très attendues chez certaines familles mises en quarantaine A Tamba, la mise en quarantaine pose problème pour certaines familles touchées par le mal du Coronavirus. Selon certains témoignages, les mesures d’accompagnement manquent chez certaines familles.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|

Le cri du coeur est venu d’une femme enseignante dont la famille est confinée, à cause du COVID 19 qui a touché un des leurs. La famille est consignée sans aucune mesure leur permettant d’assurer le minimum nécessaire.

Ils se débrouillaient avec leurs propres revenus, mais aujourd’hui les ressources se rarifient et ne pouvant pas bouger, ils sont très alarmés, voire même au bord de la révolte faute de moyens, face à une situation invivable.

Une alerte est lancée aux autorités municipales et étatiques.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos