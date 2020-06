COVID-19 : testé négatif, Aly Ngouille Ndiaye soulagé, partage la bonne nouvelle Voilà une bonne nouvelle qui nous vient du ministère de l’Intérieur. Après une mise en quarantaine relative à la COVID-19, testé négatif, Aly Ngouille Ndiaye semble pousser « un ouf ! de soulagement »

La bonne nouvelle a été partagée par le ministre de l’Intérieur sur son compte twitter et parcourue par leral.net.



En voici la teneur.

« Chers amis, parents et sympathisants. Après avoir décidé de me mettre en quatorzaine conformément au protocole sanitaire, je suis heureux de vous annoncer qu'à son terme ce samedi, j’ai effectué un test au Covid19 qui est revenu négatif ».



Avec espoir et pour prières pour un prompt rétablissement aux autres membres de son staff, Leral.net compatit aussi à la perte d’un de ses proches, le Major Moussa Diop, emporté par cette maladie du Coronavirus



