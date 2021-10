CPI La Haye: M. Mandiaye Niang, de la Cour d'appel de Saint-Louis, nominé pour le Poste de Procureur adjoint Après l'élection du Procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim Khan, qui a remplacé la Gambienne Fatou Bensouda en juin 2021, le processus de renouvellement des dirigeants de la Cour continue avec la prochaine élection des deux Procureurs adjoints qui vont constituer la nouvelle équipe du bureau du Procureur de la CPI.

M. Mandiaye Niang, actuel Procureur général de la Cour d’Appel de Saint Louis, a été nominé à la suite d’une procédure très sélective qui a mis en compétition près de deux cents professionnels hautement qualifiés de tous les continents.



M. Niang figure parmi les six professionnels qui en décembre, à la Haye vont solliciter le suffrage des représentants de l’Assemblée des États Parties pour le choix des deux Procureurs .



Seul représentant de l’Afrique à cette élection, le sénégalais Mandiaye Niang n’est pas inconnu du monde judiciaire international et du système des Nations unies où il a eu à occuper de hautes fonctions, y compris comme juge à La Haye.



