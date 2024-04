CRD Magal Serigne Mame Mor Mbacké : « Tous les engagements relevant de nos compétences, seront satisfaits », selon le gouverneur

Le Magal de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké sera célébré le 24 ou le 25 avril à Mbacké. Le frère aîné de Cheikh Ahmadou Bamba était sunnite et Mouride sadikh.



Serigne Mourtalla Bousso, au nom du président du comité d’organisation Serigne Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole de la famille de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké et du Khalife Serigne Hamadou Mbacké, explique : « tous les points relatifs au bon déroulement de ce Magal ont été passés au peigne fin par les services techniques régionaux impliqués dans l’organisation de ce Magal. Nous osons espérer que tous les points qui ont été exposés seront satisfaits. Tous les engagements qui avaient été pris dans le passé, ont été toujours respectés a la lettre ».



Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall rappelle que tout ce qui relève de sa compétence sera fait. « Il y a des choses qui ne relèvent pas de notre compétence et qui seront transmises aux nouvelles autorités de ce pays. Il faut que cela soit clarifié avant que le Préfet de Mbacké n’assure le suivi des engagements. Il s’agit d’un nouveau chef d’Etat, avec de nouveaux services et de nouvelles autorités .»



Selon lui, l’organisation de ce Magal intervient dans un contexte assez particulier. avec l’événement d’un nouveau Président de la République et l’installation d’un nouveau gouvernement. Il y aura également la période de passation de service et cela pourra amener quelques difficultés dans la coordination. Mais, n’empêche, « toutes les dispositions seront prises pour assurer une bonne organisation de cet événement. Nous sollicitons de cette assistance des prières à l’endroit de notre pays, mais aussi à l’endroit de nos nouvelles autorités, pour que leur passage à la tête de ce pays soit couronné de succès ».



Les engagements des autorités tournent autour de la mise en place de deux postes de santé avancés, mais aussi un plaidoyer pour un renforcement de la dotation en médicaments du centre de santé de Mbacké. En ce qui concerne l’hygiène, des opérations de désinfection et de désinsectisation seront menées en rapport avec le Service d’hygiène.















Sud Quotidien