CRD spécial Pikine : le Chef de l’Etat annonce le démarrage des travaux du marché Zinc pour le 15 avril 2022 Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires a présidé, aujourd'hui à Pikine, un comité régional de développement spécial sur le Programme spécial d'Aménagement et de Développement du département de Pikine. Le chef de l’Etat a participé pour ainsi dire aux travaux du Comité régional de développement (CRD) spécial consacré au Plan spécial d’Aménagement et de Développement du département de Pikine.

Vendredi 18 Mars 2022

Puisque le Président Macky Sall a joint au téléphone le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, M. Oumar Guèye, pour s'enquérir de l'évolution des travaux du CRD Spécial. Dans cette conversation, Oumar Guèye a délivré le message du Chef l'État qui a décidé de démarrer les travaux du marché Zinc le 15 avril 2022.



La situation des infrastructures marchandes de Pikine préoccupe les plus hautes autorités de cette localité. Prenant la parole au Comité régional de développement (CRD) spécial consacré au Plan spécial d’Aménagement et de Développement, ayant réuni à l’Arène nationale les acteurs territoriaux du département, le maire de la Ville de Pikine a formulé des propositions visant une modulation de la vocation principale du Marché au Poisson.



M. Abdoulaye Thimbo souhaite que les contraintes foncières sur la zone abritant ce marché soient levées afin qu’il y soit réalisé des équipements complémentaires pour renforcer ou étendre l’offre du département en fruits, légumes et viande. Il a également sollicité l’appui du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et l’Aménagement des Territoires pour l’érection d’un centre de conservation des ressources halieutiques, fruits et légumes.

