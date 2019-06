CREI: Une plainte avec 7 chefs accusations déposée contre Aliou Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|



Une plainte a été déposée hier au bureau du parquet spécial près la Cour de répression de l’enrichissement contre Aliou Sall et FranCk Timis. C’est à l’initiative du mouvement « anti-impérialiste », Frapp France dégage.



« Dans cette plainte de six pages, nous reprochons à Monsieur Aliou Sall et à Monsieur Franck Timis, les chefs enrichissement illicite, d’abus de biens sociaux, de complicité détournement de deniers publics, de corruption, d’association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux en bande organisée, faux en écriture privée », a détaillé le coordonnateur du mouvement, Guy Marius Sagna, lors d’un point de presse devant le siège de l’institution.



« Nous attendons de la Crei qu’il fasse toute la lumière sur tous les faits énumérés dans cette plainte, afin que les Sénégalais sachent les faits allégués ces derniers jours dans la presse », a-t-il lancé, faisant référence aux allégations de corruption relayées par la BBC relativement à l’attribution de licences d’exploration d’hydrocarbures.



Par ailleurs, Guy Marius Sagna a déclaré avoir demandé au parquet spécial de « lancer un mandat d’arrêt international contre Franck Timis », pour l’obliger à venir répondre devant la justice.



Le coordonnateur de « Frapp France dégage », estime que la plainte va contribuer à lutter contre la spoliation des ressources naturelles du Sénégal.



« Cette plainte va contribuer à côté d’autres initiatives au Sénégal et ailleurs, à ce que la lumière soit faite sur les affaires de détournements. Nous pensons qu’il est inacceptable que de tels faits se passent dans un pays comme le Sénégal, où dans les universités publics, il a un enseignant pour 40 étudiants alors que la norme, c’est un enseignant pour 25 étudiants. Tous les jours, quatre femmes meurent d’une grossesse ou des suites d’une grossesse parce qu’il n’y a pas de moyens, ou d’un gynécologue pour les assister. Au même moment, nos ressources sont volées par des personnes. C’est inacceptable. Ces ressources doivent servir au peuple », a-t-il déclaré.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos