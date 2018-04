Ça chauffe à Dakar, Thiès Mbacké et Touba

Les opposants au projet de loi sur le parrainage ont décidé d’anticiper la manifestation prévue ce jeudi à l’Assemblée nationale. A Dakar, Thiès, Mbacké et Touba,….ça chauffe présentement. Les jeunes sont descendus dans les rues en érigeant des barricades et en brulant des pneus. Nous y reviendrons.

