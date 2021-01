Ça râle à la SGBS : 130 travailleurs licenciés à l’institution de microfinance Manko Ça râle à l’institution de microfinance Manko, filiale de la Société générale (ancienne Société générale des banques au Sénégal (Sgbs)). 130 travailleurs sont licenciés par l’institution.

Ces derniers, qui dénoncent ce licenciement abusif, s’organisent pour mener la lutte avec les syndicalistes de la microfinance, en l’occurrence, Pape Momar Dièye et ceux de la centrale syndicale UTS d’Aliou Ndiaye non moins secrétaire général du syndicat national des industries alimentaires (Sntia), nous dit actunet.



Les responsables syndicaux annoncent un plan d’actions composé de sit-in, le port de brassards rouges devant la société générale etc. Ces travailleurs exigent leurs redéploiements. Affaire à suivre.



