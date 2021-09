Ça se corse dans l’affaire des passeports diplomatiques: Le ministre français des Affaires étrangères se penche sur le dossier

L’affaire des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, cités dans un trafic de passeports diplomatiques, a désormais franchi nos frontières.



Le dossier est actuellement sur la table du ministre français de l’Europe et des Affaires Étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appris Emedia.sn.



Il faut rappeler que le bureau de l’Assemblée a été convoquée pour préparer l’ouverture de la session unique du Parlement mais il devrait également aborder le dossier sulfureux qui met en selle des députés.











L'As

