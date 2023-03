Cadastre : Habib Niang quitte Guédiawaye pour Grand-Dakar, ses partisans mécontents

Habib Niang n’est plus le chef du Bureau du Cadastre du Centre des Services fiscaux de Guédiawaye. Il quitte ce point stratégique pour être affecté dans une zone de moindre envergure notamment celle de Grand-Dakar qui polarise Khar Yallah, une partie de Colobane et des HLM. Habib Niang a été affecté à la suite d’un vaste mouvement concernant les inspecteurs et ingénieurs du Cadastre signé par le ministre du Budget et des Finances Moustapha Ba.



Seulement dès que la nouvelle est tombée, les partisans du cadre apériste résidant à Thiès, mais surtout à Guédiawaye se sont révoltés contre une telle décision qui constitue selon eux, une sanction professionnelle contre leur mentor. Selon ses partisans, Habib Niang devait obtenir une promotion professionnelle au même titre que les inspecteurs des impôts et des domaines qui ont reçu de juteux gâteaux comme fauteuils de DG à la Poste, à la CDC, à la Banque Agricole, à la BNDE...



Surtout certains de ces derniers n’ont ni base politique de grande envergure pouvant leur permettre d’obtenir de tels fauteuils, mais aussi ne se signalent par une vraie présence sur le terrain politique comme le fait au cours de chaque week-end Habib Niang. En outre au cours de son séjour à Guédiawaye, il a réussi à faire avancer beaucoup de dossiers notamment celui de la Cité Ndiobène en permettant à près de 350 pères et mères de famille d’obtenir une régularisation foncière.

Il a fait aussi avancer l’épineux dossier de la bande des filaos de Guédiawaye. En tout cas, d’ici lundi, les partisans de Habib Niang en colère promettent tout simplement de se faire entendre bruyamment. Mais bon peut-être que d’ici là Macky Sall trouvera la solution à son fidèle Baye Fall