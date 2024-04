Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal : Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine passe le relais à Abdoul Aziz Mbacké Majalis Cheikh Ahmed Tidiane SY Al Amine n’est plus le président du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS). Selon un communiqué de l’association, c’est ce dernier qui a fait une demande de mise en disponibilité et il sera remplacé par Abdoul Aziz Mbacké Majalis à qui le bureau exécutif a décidé de confier l’intérim jusqu’à l’Assemblée générale qui se tiendra prochainement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024

Selon « L’As » qui partage l’info, le CUDIS a tenu à féliciter et à remercier chaleureusement le Président Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine, qui avait accepté cette lourde charge en 2016 à la demande générale des membres et qui a, depuis lors, assuré un leadership exemplaire et irréprochable à la tête de l’organisation.



D’après le bureau exécutif du CUDIS, le charisme, la compétence et le don de soi de Cheikh Ahmed Tidiane SY Al Amine ont permis au Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) de renforcer sa présence dans l’espace public et de jouer un rôle essentiel dans la pacification du pays, sa cohésion sociale et la sauvegarde des bases de son vivre-ensemble.



Pour rappel, le CUDIS, prenant ses responsabilités devant les risques de basculement de notre pays (en mars 2021 et bien après), s’adossant solidement à son héritage familial de régulateur, Serigne Cheikh a mené de main de maître une médiation salutaire sous l’autorité des khalifes généraux et a ainsi contribué à pacifier l’espace public.



Depuis lors, le CUDIS, selon le communiqué, sous sa direction, est devenu une organisation crédible, écoutée et attendue sur la scène nationale et internationale.



