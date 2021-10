Cadre de vie et hygiène publique : Le Programme XËYU NDAW ÑI lancé à Tambacounda et Kédougou Le Président de la République avait lancé le programme d’urgence pour l’Insertion socio-économique des jeunes, XËYU NDAW Ñi, dont un volet important concerne le cadre de vie et l’hygiène publique. La mise en œuvre de ce programme s'est poursuivi aujourd’hui avec la signature des premiers contrats dans lesrégions de Tambacounda et Kédougou.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

Une délégation du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, conduite par le Secrétaire général, Elhadji Abdoulaye Gueye, accompagné par le Directeur général du Cadre de vie et de l’Hygiène publique, Abou Ba, et du Coordonnateur de l’UCG, Mass Thiam, ont signé les contrats avec les jeunes des régions ci-dessus, en présence des autorités administratives et locales.

Les régions de Tambacounda et de Kédougou ont reçu chacune, respectivement, dans le cadre du Programme XËYU NDAW ÑI, 1119 et 347 jeunes recrutés dans divers métiers de la santé, du cadre de vie, du tourisme, du reboisement et du sport.



S’agissant des volontaires du cadre de vie objet de la cérémonie de ce mardi 26 octobre, 77 contrats seront signés avec des jeunes des départements de Kédougou, Salémata et Saraya et pour la région de Tambacounda,323 contrats de volontaires des départements de Tambacounda, Koumpetoum, Goudiry et Bakel.



Ces recrutements constituent une bouffée d’oxygène pour les populations de ceslocalités qui souffrent d'un chômage et d'un retard économique à large échelle.

Le Gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar MamadouBaldé, a salué cette initiative du chef de l'Etat, qui, en plus de réduire le taux de chômage des jeunes, contribue à l’amélioration du cadre de vie des populations.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos