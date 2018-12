Caf Awards: Amadou Bâ réduit le budget proposé par le ministre des Sports Matar Bâ

Sous la houlette du ministre des Sports, Matar Bâ, le Comité local d’organisation des CAF Awards prévues à Dakar, le 8 janvier prochain, a déposé son projet de budget au ministère des Finances. En lieu et place du milliard Fcfa qu’il a demandé, il se contentera de 800 millions Fcfa, informe le quotidien Record.



En effet, le comité d’urgence du ministère des Finances qui se réunit régulièrement pour prendre en charge les urgences du moment, vu que les finances publiques ne se portent pas bien, a fait un arbitrage. Certes, il a accordé du crédit à ces Caf Awards mais a mis des réserves sur plusieurs rubriques.



«Même si cet événement prévu le 8 janvier 2019 participera de manière éclatante au rayonnement du Sénégal, il ne faut pas oublier non plus qu’il y a des urgences ailleurs dans ce pays», indique-t-on du côté du ministère des Finances.

