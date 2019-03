Cagnotte solidaire : Près de 8 millions de FCfa collectés pour Ouly Diop

La cagnotte solidaire sur « leetchi.com » en faveur de la dame Ouly Diop est terminée. Elle a été clôturée hier mercredi soit quatre jours après son lancement, par un anonyme. Au total, 892 personnes ont contribué à cette campagne de collecte qui affiche au compteur 12 030,50 euros soit environ 7. 879 496 de Franc Cfa. Il faut dire qu'elle a obtenu plus de 8 millions.



Outre cette collecte sur Internet, de bonnes volontés se sont signalées par d’autres canaux, notamment à travers des services de transfert d’argent. L’histoire de Ouly Diop la cinquantaine, avait ému plus d'un après la diffusion le 8 mars d’un reportage de la chaîne privée Walf Tv. Vivant avec un handicap, elle arpentait les rues de Kaolack, bassine sur la tête, pour écouler son charbon afin de nourrir ses enfants. Suite à la publication d’un extrait sur les réseaux sociaux, un élan de solidarité s’est tout de suite formé à travers des collectes de fonds et de denrées de première nécessité pour lui venir en aide.





