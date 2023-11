Caisse de dépôt et de consignation: La caution d’Ousmane Sonko, déposée par son mandataire, Ayib Daffé, rejetée

Selon le chargé de la communication de la structure, le mandataire est certes, venu avec la caution 30 millions de FCfa. Il lui a été donné une quittance pour avoir déposé.



Après vérification, la caisse s’est rendu compte qu’Ousmane Sonko n'a pas une fiche de parrainage. Donc, il ne peut pas déposer une caution. Et par la suite, le huissier de la Caisse des dépôts et consignations est envoyé retourner la caution à Ayib Daffé.



Affaire à suivre...



