Caisse de sécurité sociale : Echec et mat pour Racine Sy

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Novembre 2022

Il y a quelques jours, nous alertions dans ces colonnes pour dire que Mamadou Racine Sy, le tout-puissant administrateur qui a fini de faire de l’Ipres et de la Caisse de sécurité sociale, sa propriété personnelle, s’apprêtait à nommer une de ses protégées très très proche, titulaire d’un Bts de bâtiment, à la tête de la Caisse. Ce, après l’avoir bombardée successivement directrice du Patrimoine et secrétaire générale. En mode fast track!



Finalement, suite aux révélations de notre confrère Adama Gaye, la Direction générale de la Css s’est résolue à faire recours aux services d’un cabinet de recrutement. Lequel a sélectionné dix CV dont ceux des protégés de Racine Sy. Eh bien, après évaluation, ces derniers se sont classés respectivement, 9e et 10e, c’est-à-dire, "avant-ndaré et ndaré" ! Une short-list de trois candidats a été envoyée au Conseil d’administration. Les candidats classés premier, deuxième et…quatrième figurent sur cette short-list, le troisième, qui se trouve être le Directeur des Etudes de la Css, ayant été zappé, on ne sait pourquoi !



Selon "Le Témoin" qui donne l'information, l’explication se trouve dans le fait que le postulant classé quatrième, serait un proche parent de l’également tout-puissant administrateur Mademba Sock, qui fait tout pour le placer à la tête de la surliquide institution chargée de gérer les allocations familiales. La majorité des 22 administrateurs ayant refusé de cautionner cette magouille, il a été décidé de faire auditionner les candidats classés aux quatre premières places, aussi bien par le cabinet de recrutement que par le Bureau de l’institution. D’ores et déjà, dans tous les cas, aucun des chevaux de Racine Sy ne dirigera la caisse !

Ndèye Fatou Kébé