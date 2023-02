Caisse de sécurité sociale : Le troisième larron du Président !

Dans une de ses récentes éditions, "Le Témoin" écrivait que les deux candidats de Mamadou Racine Sy, le tout-puissant président de la Caisse de sécurité sociale (Css), à la Direction générale de cette société, à savoir Odette Tine et Birame Ngom, s’étaient classés respectivement 10e et 9e à l’issue du classement fait par un cabinet de chasseurs de têtes.



Les trois candidats arrivés en tête dont un parrainé par Mademba Sock, l’autre homme fort parmi les administrateurs, devaient donc être auditionnés pour le choix du DG. Racine Sy et Ngagne Sock ne s’étant pas entendus, le DG sortant a bénéficié d’un contrat de trois mois le temps que son remplaçant soit trouvé. Hélas, pour le tiercé arrivé en tête, le président de la République a demandé de tout arrêter, révèle le journal.



Il a décidé de nommer son homme à lui, un certain M. Sarr, proche d’Abdoulaye Daouda Diallo (actuel dircab du Président) et qui exerce actuellement, les fonctions de Directeur général du Crous (Centre régional des œuvres universitaires) de l’Université Amadou Makhtar Mbow. Le Président aurait d’ailleurs reçu en audience le bienheureux pour la rassurer. Tant pis pour les trois malheureux shortlistés, ils n’avaient qu’à être des « néddo ko bandoum » !