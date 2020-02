Caisse noire du chef de l’Etat : « Macky Sall a englouti 56 milliards en 7 ans, sans aucun contrôle », selon Mody Niang Mody Niang a accusé le président de la République d’être le premier responsable de la mauvaise gestion et de mal-gouvernance du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2020 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

« On nous dit que l’Etat a dépensé 307 milliards FCFA pour l’achat de véhicules de 2000 à 2019. Mais qui est responsable de tout cela », s’est interrogé l’ex porte-parole de l’Ofnac avant de répondre à sa propre interrogation. « Je lui impute la faute, car il y a un décret qui organise l’achat de ces véhicules. Il est responsable de tout. Tout part de lui. Il y a énormément d’abus depuis sa prise de fonction en 2012 », a martelé Mody Niang.

Qui poursuit, « il a une caisse noire de 10 milliards par an, beaucoup plus que celui du président Macron. En 7 ans, il a englouti 56 milliards Francs CFA, sans aucun contrôle ». L’inspecteur de l’enseignement à la retraite ajoute : « le Conseil économique social et environnemental a coûté 42 milliards en 6 ans et 7 milliards pour le HCCT ».

Enfin, regrette-t-il, « il y a énormément d’abus avec Macky Sall, et on constate qu’il n’y a jamais de sanctions, sauf pour ceux qui sont contre lui ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos