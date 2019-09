Caisses vides du CESE : Aminata Tall répond à Mimi Touré

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Septembre 2019

Aminata Tall n’est pas restée indifférente à l’information parue ce jeudi dans la presse, faisant état des caisses vides du Conseil économique, social et environnemental. Elle a adressé un droit de réponse à « Walf Quotidien », qui l’a citée nommément comme étant le cause de cette situation.



« Le 31 Mai 2019, date à laquelle j’ai officiellement quitté le CESE, la situation financière était de 2.507.938.931 (deux milliards, cinq cent sept millions neuf cent trente-huit mille neuf cent trente et un) francs CFA », explique-t-elle. Le budget global du CESE est de 6.227.590.000 (six milliards deux cent vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt mille) francs CFA (personnel, fonctionnement, charges sociales, conseillers, investissements), et est décaissé en 4 tranches selon les règles de gestion établies ».



Aminata Tall conclut son droit de réponse, en interpellant sa successeuse. « Si aujourd’hui, les caisses du CESE sont vides comme affirmé dans votre article, la question est plutôt à poser à l’actuelle Présidente Aminata Touré, sachant que le reliquat devait être engagé en deux tranches : Juillet & Octobre », écrit-elle.



